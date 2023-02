Tino Schomann Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Drohungen gegen Landrat: Schomann stellt Strafanzeige Von dpa | 21.02.2023, 10:44 Uhr

Der Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schomann, hat Strafanzeige wegen bei ihm eingegangener Drohungen gestellt. Wie das Polizeipräsidium in Rostock am Dienstag bestätigte, ermittelt die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei. Um welche Art der Drohung es sich handelt, war zunächst nicht bekannt. Der CDU-Politiker steht aktuell wegen des Baus von Flüchtlingsunterkünften in seinem Landkreis im Fokus von Bürgerprotesten, die teilweise tumultartige Züge hatten. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ (SVZ) berichtet.