Mecklenburgische Seenplatte Drogenfund nach Küchenbrand: Mann verletzt zwei Polizisten Von dpa | 02.01.2023, 06:06 Uhr

Ein Betrunkener soll in Waren an der Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Polizisten und dessen Kollegin angegriffen und leicht verletzt haben. Die Beamtin sei nicht mehr dienstfähig gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor waren die Polizisten zusammen mit der Feuerwehr wegen eines Küchenbrands zur Wohnung des 34-Jährigen gerufen worden. Während des Einsatzes am Sonntagabend fanden die Polizisten dann aber auch Drogen bei ihm. Da er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet habe, sei er zu Boden gezwungen und mit Handschellen fixiert worden. Dabei habe der Mann die Beamten verletzt.