„Wie es euch gefällt“ im Innenhof des Schweriner Schlosses FOTO: Silke Winkler up-down up-down Dritte Premiere bei Schlossfestspielen Schwerin Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“ im Schweriner Schloss Von Holger Kankel | 26.06.2022, 22:02 Uhr

Bestimmt liegt es an mir, dass ich erneut nach einer Schauspielinszenierung den Innenhof des Schweriner Schlosses unglücklich verlassen habe. Dabei konnte doch eigentlich nichts schiefgehen. Ein Shakespeare an einem schönen Sommerabend in stimmungsvoller Kulisse. Das tolle Schweriner Schauspielensemble. Eine ausverkaufte Premiere vor gut gelauntem Publikum. Das freilich nach zweieinhalb Stunden mit Pause allenfalls höflich applaudierte.