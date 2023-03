Stefanie Drese (SPD) Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Soziales Drese: Zusammenarbeit wichtig beim Kinderschutz Von dpa | 06.03.2023, 18:23 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese hat die Bedeutung der Zusammenarbeit beim Schutz von Kindern betont. Die Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte hätten 2021 rund 4600 Verfahren zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung durchgeführt, sagte die SPD-Politikerin anlässlich eines Fachtags zum Thema am Montag in Schwerin. Das sei die höchste Quote, die seit 2012 gemessen wurde.