Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese hat sich erfreut über die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) geäußert, die Maskenpflicht auch im Fernverkehr zum 2. Februar auslaufen zu lassen. Mit dem Nachziehen des Bundes werde ein Regelungs-Flickenteppich verhindert. „Wir haben jetzt eine klare und gut kommunizierbare Regelung: Am 2. Februar gibt es in Mecklenburg-Vorpommern sowohl im öffentlichen Fernverkehr als auch im ÖPNV keine Maskenpflicht mehr“, erklärte Drese am Freitag in Schwerin.