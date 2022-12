Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheitsministerin Drese appelliert an Kliniken: Notfallversorgung sichern Von dpa | 22.12.2022, 12:43 Uhr

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) rechnet nicht mit einem baldigen Abflauen der Grippewelle und schwört die unter massiven Personalausfällen leidenden Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern auf die Behandlung der wichtigen Fälle ein. „Sollte sich die angespannte Lage in den Klinken weiter verschärfen, ist es notwendig, die begrenzten Versorgungskapazitäten zu Gunsten der Notfallversorgung zu nutzen“, betont Drese nach Angaben ihres Ministeriums in einem offiziellen Brief an die Krankenhäuser im Land. Nicht unbedingt notwendige Eingriffe sollten auf ein Minimum beschränkt bleiben.