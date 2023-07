Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Drei Zugriffe wegen Fahrradklaus auf Usedom in kurzer Zeit Von dpa | 27.07.2023, 16:11 Uhr

Auf der Insel Usedom sind der Polizei erneut Fahrraddiebe auf frischer Tat ins Netz gegangen. In der Nacht zu Donnerstag hätten Beamte einen 17- und einen 24-Jährigen mit gestohlenen Rädern gestellt, teilte die Polizei mit. Zuvor hätten die Polizisten die beiden länger beobachtet. Demnach griffen sie ein, als das Duo in Richtung polnischer Grenze fahren wollte. Sie sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.