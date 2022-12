Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wetter Drei Verletzte bei Glätte-Unfällen in Schwerin Von dpa | 09.12.2022, 11:35 Uhr

Bei Unfällen im Zusammenhang mit Schneefall und Glätte sind in Schwerin drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, rutschte am Donnerstagabend ein 40-jähriger Fahrer mit dem Auto gegen einen Lampenmast. Der Eingeklemmte wurde schwer verletzt geborgen und kam in eine Klinik. Im Ortsteil Medewege im Norden rutschte ein 20-Jähriger mit dem Wagen in den Gegenverkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam. Die beiden verletzten Fahrer wurden in eine Klinik gebracht.