Schulklasse Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Drei-Phasen-Modell kommt trotz Grippewelle nicht zum Einsatz Von dpa | 22.12.2022, 17:45 Uhr

Die Ausweitung des für die Corona-Krise entwickelten Drei-Phasen-Modells für Schulen auch auf die aktuelle Grippewelle hatte unmittelbar vor Beginn der Weihnachtsferien noch keine Auswirkungen. Wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwoch, in Mecklenburg-Vorpommern der letzte Schultag in diesem Jahr, an 493 Schulen der Unterricht vollständig in Präsenz erteilt. Das habe einem Anteil von 98 Prozent entsprochen.