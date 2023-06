Die Gemeinde Sukow plant ersten digitalen Mini-Supermarkt in MV. Foto: Colourbox up-down up-down Dorfläden Freie Bahn für ersten Tante-Enso-Laden in MV Von Anja Bölck | 23.06.2023, 06:00 Uhr

Die Gemeinde Sukow hat große Lust auf einen eigenen Dorfladen. Auf einen digitalen Tante-Enso-Markt, in dem man 24 Stunden am Tag einkaufen kann. Die Startphase für das Vorhaben war zäh wie Kaugummi. Jetzt tut sich was.