Ein großes Auto fahren, vielleicht sogar einen Lkw? Kein Problem für Doreen Eichhorn – das hat sie schon in ihrer Ausbildung zur Rettungsassistentin gelernt. Acht Jahre lang war sie mit Blaulicht unterwegs, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören. „Wir haben ja immer viel getragen, das hat mein Rücken irgendwann nicht mehr mitgemacht“, erzählt die 41-Jährige. Danach war sie mehrere Jahre im Außendienst für Medizinprodukte unterwegs, verkaufte unter anderem Geräte zum Röntgen, zur Beatmung oder für die Mammografie. Dabei kamen ihr oft ihre Erfahrungen aus dem Rettungsdienst zugute.

Doch die vielen Stunden hinter dem Steuer und am Computer forderten wiederum ihren Tribut, ein ganzes Jahr lang war sie krank. Nun, nach der Genesung, steht erneut ein Wechsel an: Umschulung zur Immobilienkauffrau. „Da muss ich nichts tragen“, lacht sie.

Ehrenamt nach eigenem Kalender

Geboren 1981, wuchs sie in Sachsen auf und wohnt heute in der Nähe von Greifswald. Beim Wünschewagen MV gehört sie zu den Ehrenamtlern, die fast von Beginn an dabei sind. 2017 nahm sie an der obligatorischen Schulung teil, ein paar Monate später begleitete sie die erste Fahrt – und erinnert sich genau: „Es ging von Rostock nach Schleswig-Holstein. Ein Paar war schon 20 Jahre zusammen, dann wurde der Mann schwer krank. Er heiratete seine Partnerin in der Klinik, und wir haben die beiden dann zu ihr nach Hause gefahren. So konnten sie die letzten Wochen noch zusammen verbringen. Das war sehr traurig, aber schön.“

Sie erinnert sich an jede einzelne ihrer 18 Fahrten, in diesem Jahr hat sie besonders viele begleitet. „Ich bin froh, dass ich dieses Ehrenamt machen kann, auch wenn ich mal ein ganzes Jahr ausfalle“, sagt sie. „Hier kann ich mich genau dann anmelden, um eine Fahrt zu begleiten, wenn ich Zeit habe und gesund bin. Das würde bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht gehen.“

Unterwegs ohne Stress

Im Wünschewagen sitzt Doreen Eichhorn oft am Steuer. Auch in einem früheren Ehrenamt bei Technischen Hilfswerk war sie schon als Kraftfahrerin unterwegs. Aber es geht ihr in erster Linie um die Menschen. „Wir haben zwar auch ein Blaulicht auf dem Dach, aber die Fahrten haben absolut nichts mit Stress zu tun wie beim Rettungsdienst. Sondern sie entschleunigen komplett.“ Ihre Kenntnisse als Sanitäterin wurden bisher noch nicht gebraucht - zum Glück, meint sie. „Aber es kann ja etwas immer sein, vor allem, wenn bei den Wünschenden die Aufregung dazukommt.“

Ab und zu erleben die Ehrenamtler auch etwas, das sie sich selbst schon immer gewünscht hatten. „Ich war neulich bei einer Fahrt im Heißluftballon dabei“, schwärmt Doreen Eichhorn.

Für manche Gäste ist es nicht leicht, einzusehen, dass ihr Leben zu Ende geht, wenn sie für eine Wunschfahrt angemeldet werden. „Man muss an diesem Tag andere Menschen in sein Leben, in seine Familie lassen“, hat Eichhorn erlebt. Das war auch bei der Frau im Ballon so. „Aber am Ende hat sich sie bei uns allen bedankt, dass wir zusammen dieses besondere Erlebnis hatten.“

Ehrenamt funktioniert nur, wenn die Familie es mitträgt

Wunschfahrten für Kinder möchte sie nicht begleiten. „Ich habe leider selbst keine Kinder und wüsste nicht, ob ich damit klarkomme. Oder auch mit den Eltern.“ Ausnahme: Einmal hat ein Zehnjähriger seine kranke Mutter begleitet – „ein toller Junge“, erinnert sie sich.

Manchmal wird sie gefragt, was sie sich selbst als Letztes wünschen würde. „Aber ich versuche, mir meine Wünsche nach und nach zu erfüllen, bevor ich mir Gedanken darum machen muss, ob es vielleicht der letzte sein könnte.“

Doreen Eichhorn meldet sich eher im Winter zu den Wunschfahrten. Denn im Sommer ist sie oft gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Hunden auf dem Segelboot unterwegs. „So ein Ehrenamt funktioniert nur, wenn die Familie es mitträgt.“ Und da kann sie sich sicher sein.