Verkehr Doppelt so schnell durch 100er-Zone: Fahranfänger gestoppt Von dpa | 13.12.2022, 14:04 Uhr

Ein Fahranfänger von der Mecklenburgischen Seenplatte ist mit 216 Sachen durch eine 100er Zone gerast. Der 20-Jährige, der noch in der Probezeit ist, muss sich nun wegen eines illegalen Autorennens verantworten, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Er war einem Videowagen der Polizei aufgefallen, als er auf der Bundesstraße 192 zwischen Penzlin und Waren unterwegs war. Er habe eine rote Ampel missachtet und andere Autos auf sehr riskante Art überholt. Der junge Mann raste fast 20 Kilometer lang vor dem zivilen Polizeifahrzeug her, bevor er nach dem Abbiegen auf eine Kreisstraße unweit von Waren gefasst wurde.