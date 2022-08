ARCHIV - Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Demmin Doppelhaushälfte in Demmin nach Brand unbewohnbar Von dpa | 16.08.2022, 05:22 Uhr

Beim Brand in einem Doppelhaus ist am Montag in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die untere Etage des Hauses bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Hausbewohner - eine 51 Jahre alte Frau und ihre Kinder - blieben unverletzt.