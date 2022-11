Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Reetdach-Brand: Ursache waren Flammen im Schornstein Von dpa | 09.11.2022, 15:53 Uhr

Der Brand eines schilfgedecktes Doppelhauses in Wegezin (Vorpommern-Greifswald) geht auf Feuer im Schornstein zurück. Das ist das Ergebnis der Untersuchung eines Brandgutachters, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Brand war das Haus am Mittwoch komplett zerstört worden. Das Feuer griff auf das Schilfdach und anschließend auf das ganze Haus über. Der Schaden wird auf 170 000 Euro geschätzt.