Literatur Domenico Müllensiefen mit Johnson-Förderpreis ausgezeichnet Von dpa | 23.09.2023, 10:07 Uhr

Der Autor Domenico Müllensiefen ist mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis 2023 geehrt worden. Der 36-Jährige erhielt die mit 5000 Euro dotierte Ehrung am Freitagabend in der Probebühne des Schauspielhauses Neubrandenburg, wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft am Samstag mitteilte. Die Laudatio hielt der Germanist und Publizist Dirk Oschmann. Müllensiefen, der in Leipzig lebt, wurde für seinen Debütroman „Aus unseren Feuern“ mit dem Förderpreis geehrt.