Wird wohl doch zu Ende gebaut: der Kreuzfahrer Global One auf der Werft Wismar Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Hoffnung auf der Werft Doch noch Käufer für Riesen-Kreuzliner Global One aus Wismar gefunden Von Torsten Roth | 06.10.2022, 17:24 Uhr

Rettung in letzter Minute: Der im Dock in Wismar liegende, erst zu drei Vierteln fertige Kreuzliner wird doch zu Ende gebaut. Wer den Dampfer übernehmen will.