Klinikum Neubrandenburg Extrem-Frühchen werden ab 2023 nicht mehr versorgt Von dpa | 02.11.2022, 09:02 Uhr

Das teilte das Sozialministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Eine von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) vorgeschlagene Ausnahmeregelung für ein Jahr sei von den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen in Mecklenburg-Vorpommern abgelehnt worden. Laut Ministerium betreffe dies ausschließlich Neugeborene mit weniger als 1250 Gramm Gewicht.