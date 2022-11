Soll an den Disney-Konzern verkauft werden: die Global one aus Wismar Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Versammlung auf Werft Disney vor Kauf des Riesenkreuzfahrers Global One in Wismar Von Torsten Roth | 16.11.2022, 17:32 Uhr

Micky Maus geht in Wismar an Bord: Der Disney-Konzern will den auf der ehemaligen MV Werft liegenden Riesenkreuzfahrer übernehmen. Was die Werftarbeiter erwartet.