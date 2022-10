Kreuzfahrtschiff wartet auf Kaufinteressenten Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down MV-Werft Disney-Reederei als Käufer Option für „Global One“? Von dpa | 07.10.2022, 13:57 Uhr

Für das zu 75 Prozent fertiggebaute Schiff „Global One“ der insolventen MV-Werften könnte es eine Zukunftsoption geben. Auch wenn sich alle Seiten offiziell bedeckt halten, wurde klar, dass die US-Reederei Disney Cruise Line Interesse an dem Schiff hat. Das bestätigten Branchenkenner der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zudem berichteten mehrere Medien in Mecklenburg-Vorpommern übereinstimmend über den Kaufinteressenten aus den USA.