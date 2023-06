Sendemast für Mobilfunk Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Digitalisierungs-Index: Nordosten holt auf Von dpa | 23.06.2023, 18:19 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern kann im diesjährigen Digitalisierungs-Index des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme (Fokus) Fortschritte verbuchen. Wegen der geringen Einwohnerdichte sei der Leitungsausbau für Unternehmen weniger wirtschaftlich, „umso mehr freut mich, dass sich das Ergebnis unserer Anstrengungen, möglichst viel von den Bundesfördermitteln für Breitbandausbau nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen, deutlich in der neuen Studie niederschlägt“, sagte Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin.