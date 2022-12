Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Landtag Digital-Sitzungen von Kommunalparlamenten: Regel verlängert Von dpa | 07.12.2022, 13:52 Uhr

Kreisen und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern kann es auch künftig ermöglicht werden, zum Schutz vor Infektionen Sitzungen in digitaler Form abzuhalten und so Beschlüsse zu fassen. Der Landtag stimmte am Mittwoch einer Verlängerung des im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten Gesetzes zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu. Demnach können Kommunen nach Erlass einer entsprechenden Landesverordnung vorübergehend von organisations- und haushaltsrechtlichen Vorschriften abweichen. Voraussetzung ist, dass die Sitzungen im Internet übertragen werden, um so die vorgeschriebene Öffentlichkeit herzustellen. Die Regelung wäre zum Jahresende ausgelaufen.