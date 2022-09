Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Diebe stehlen Teile von Luxuswagen an Autohaus bei Rostock Von dpa | 22.09.2022, 10:05 Uhr

Diebe haben an einem Autohaus für Luxusfahrzeuge bei Rostock trotz Kameraüberwachung Fahrzeugteile abgebaut und gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch.