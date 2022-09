Polizei Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Diebe stehlen rund 34.000 Euro teures Motorrad in Vorpommern Von dpa | 19.09.2022, 10:17 Uhr

Die Polizei in Vorpommern fahndet nach einem Motorrad im Wert von etwa 34.000 Euro. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, handelt es sich um ein Liebhaberstück der Marke Harley Davidson. Die PS-starke Maschine stand in der Garage des 50 Jahre alten Besitzers in Niepars (Vorpommern-Rügen), der sie zuletzt am Samstag gefahren und abgestellt habe. Die Garage steht auf dessen Wohngrundstück. Als der Besitzer am Sonntagmittag nachschaute, sei das Motorrad mit einem Kennzeichen OHV für den brandenburgischen Kreis Oberhavel verschwunden gewesen. „Solche Motorrad-Diebstähle haben wir hier sehr selten“, sagte die Polizeisprecherin.