Mecklenburgische Seenplatte Diebe stehlen Lkw-Zugmaschine an B96 in Neustrelitz Von dpa | 20.03.2023, 11:04 Uhr

Diebe haben in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) eine Lkw-Zugmaschine gestohlen. Das Fahrzeug stand mit einem Anhänger an einem Heizkraftwerk unweit der Bundesstraße 96, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Täter koppelten den Hänger vermutlich in der Nacht zu Montag von der Zugmaschine ab, starteten diese auf bisher unbekannte Art und Weise und fuhren Richtung Norden nach Neubrandenburg davon. Der Fahrer bemerkte das Fehlen erst, als er am frühen Morgen wieder losfahren wollte. Auf einem Sandparkplatz an der B96 nahe Blumenholz wurden die weggeworfenen persönlichen Papiere und Elektrogeräte des Fahrers gefunden. Der Wert der Zugmaschine wurde mit 55.000 Euro angegeben.