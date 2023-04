Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Diebe stehlen Geldbeutel von Seniorin aus Rollator Von dpa | 18.04.2023, 08:10 Uhr

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet nach zwei Dieben, die einer gehbehinderten Rentnerin die Geldbörse samt Scheckkarte aus dem Rollator gestohlen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am Montag in einem Einkaufszentrum, in dem die jungen Männer die 74-Jährige in ein Gespräch verwickelten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei verschwand die Geldbörse aus der Handtasche. Das bemerkte die Frau aber erst nach ihrem Einkauf im Stadtteil Datzeberg, als sie an der Kasse bezahlen wollte.