Buntmetalldiebe haben in der Region Rostock eine ungewöhnlich große Menge Kupferkabel gestohlen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, sind in beiden Fällen am vergangenen Wochenende wohl professionelle Täter am Werk gewesen. Insgesamt verschwanden seit Freitag mehr als 7,5 Kilometer Kabel, für deren Abtransport die Täter wegen des Gewichtes vermutlich Kleintransporter oder sogar einen Lastwagen benutzt haben müssten. Die Bundespolizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.