Vorpommern-Greifswald Diebe stehlen 160 Solarplatten aus Photovoltaikpark Von dpa | 10.05.2022, 13:00 Uhr

Unbekannte haben einen Solarpark an der Bundesstraße 111 in der Nähe von Lühmannsdorf (Vorpommern-Greifswald) bestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurden 160 Solarpaneele abgebaut und entwendet, weitere Solartafeln waren bereits demontiert und zum Abtransport bereitgelegt worden. Der Schaden in dem Solarpark soll sich auf rund 80 000 Euro belaufen. Der Diebstahl aus dem umzäunten Gelände soll sich zwischen dem 2. und dem 9. Mai ereignet haben.