Unbekannte haben in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) auf der Insel Usedom einen großen Edelstein beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brachen die Täter in das schon länger im Umbau befindliche „Haus der Edelsteine“ ein. Dabei wurde mehrere Stücke aus einem großen Amethysten herausgebrochen. Es bestehe der Verdacht, dass die Stücke gestohlen wurden, hieß es. Zudem randalierten die Täter in dem Gebäude, das auch unter dem Namen „Naturerlebniswelt“ firmiert.