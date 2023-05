Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Kurioses Dieb verschluckt Ring: Polizei-Drohung mit Endoskopie wirkt Von dpa | 25.05.2023, 10:16 Uhr

Die Drohung der Polizei mit einer Darmuntersuchung hat einen mutmaßlichen Schmuckdieb in Waren an der Müritz dazu gebracht, einen verschluckten Goldring wieder auszuspucken. Gegen den 37-Jährigen Mann aus Berlin und dessen Bekannten wird wegen Verdachts mehrerer Einbruchdiebstähle ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.