Vorpommern-Greifswald Dieb mit gestohlenem Firmentransporter an Grenze gefasst Von dpa | 23.05.2022, 10:06 Uhr

Bundespolizisten einer mobilen Überwachungseinheit haben am Montagmorgen einen Transporter-Dieb auf der Autobahn 11 bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) gefasst. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte, war das Fahrzeug mit Spezialaufbauten den Beamten auf der Fahrt auf der A11 Berlin-Stettin in Richtung Polen aufgefallen. Ermittlungen ergaben, dass der Transporter erst eine Stunde vorher bei einer Metallbaufirma in Neubrandenburg gestohlen worden war.