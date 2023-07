Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Dieb mit 4,37 Promille ertappt Von dpa | 11.07.2023, 10:41 Uhr

Einen Spirituosen-Dieb mit einem Atemalkoholwert von 4,37 Promille hat ein Ladendetektiv in Neubrandenburg gefasst. Der 39-jährige Rostocker fiel dem Sicherheitsmann am Montagabend in einem Supermarkt in der Neubrandenburger Oststadt auf, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Da der Mann immer wieder zu fliehen versuchte, wurde die Polizei alarmiert.