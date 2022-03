Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Vorpommern-Greifswald Dieb entschuldigt sich und geht zur Polizei Von dpa | 31.03.2022, 11:22 Uhr | Update vor 54 Min.

Ein reumütiger Dieb hat bei der Polizei in Vorpommern eine Diebstahlserie von abgestellten Booten und Jachten gestanden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereigneten sich die Fälle innerhalb von zwei Wochen im März bei Werften in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald). Der 23-jährige Mann habe am Montagabend bei den Beamten angegeben, dass er Werkzeug, ein Stehpaddel-Board sowie diverse Ausrüstungs- und Zubehörteile wie Beamer oder Schwimmwesten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen hatte.