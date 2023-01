Die Sternsinger nehmen Platz im Landtag. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Dreikönigstag im Schweriner Landtag Sternsinger erkunden das Schloss in Schwerin Von Volker Bohlmann | 06.01.2023, 15:27 Uhr

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ fand am Sitz des Landtages in Schwerin der Dreikönigstag statt.