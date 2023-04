Bei einigen Osterfeuern gibt es sogar Musik oder es wird getanzt. Knisternde Lagerfeuer-Romantik kommt überall auf, wo Funken sprühen. Unser Überblick zeigt, wo die Glut entfacht wird. Foto: Gert Westdörp up-down up-down Ostern in MV Die schönsten Osterfeuer in MV: Schwerin, Kühlungsborn, Binz und Co. Von Anja Bölck | 03.04.2023, 12:38 Uhr | Update vor 11 Min.

Gesellig Beisammen sein, in die Flammen gucken, Bratwurst vom Grill genießen, Stockbrot in die Feuerschale halten. Überall in MV werden Osterfeuer entfacht. Klitzekleine und ganz große. Wo finde ich sie? Eine Auswahl.