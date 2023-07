Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Gotthun nach Zeugen. Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down Amt Röbel-Müritz Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Tageswohnungen Von Haley Hintz | 13.07.2023, 12:03 Uhr

Am Mittwoch ist ein Unbekannter in mehrere Häuser in Gotthun eingedrungen, um Geld und Schmuck zu stehlen.