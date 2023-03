Die Spiele von „Die perfekte Minute“ sind ausgefallen. Hier pustet Bastian Freundt aus Rostock Tic Tacs mit einem Strohhalm auf Spielkarten. Foto: Sat.1 up-down up-down Die perfekte Minute Bastian aus Rostock kämpft in Sat.1-Gameshow mit Geschick um 25.000 Euro Von Katharina Golze | 15.03.2023, 09:58 Uhr

Am 21. März messen sich die Brüder Bastian und Andreas Freundt auf Sat.1 in zehn Geschicklichkeitsspielen. Warum Bierpong-Talent hilft und was sie mit dem Preisgeld vorhaben.