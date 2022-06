Von Mittwoch soll der Tankrabatt die Autofahrer durch niedrigere Spritpreise entlasten. FOTO: Volker Bohlmann Tankrabatt und Benzinpreise in MV Die günstigste Tankstelle in der Region finden Sie ganz einfach Von Udo Roll | 01.06.2022, 17:52 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern war die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe noch nicht an allen Tankstellen zu spüren. Wo der Liter Benzin oder Diesel in MV besonders wenig kostet, lässt sich aber über eine offizielle Internetseite schnell herausfinden.