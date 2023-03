Draisine fahren ist ein gesundes und munteres Erlebnis. Jetzt geht es wieder los in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Mecklenburger Draisinenbahn up-down up-down Ausflugstipps für Mecklenburg-Vorpommern Rauf auf die Draisine, rein ins Vergnügen! Von Anja Bölck | 30.03.2023, 13:23 Uhr

Die Draisinen-Saison beginnt. Doch in Deutschland haben einige Betreiber das Handtuch geworfen, sogar Bahnstrecken an Schrotthändler verkauft. Sind in MV noch alle am Start? Wo gibt es den Spaß?