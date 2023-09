KiKA-Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“: Schüler aus Laage gehen an den Start Von Katrin Glüsenkamp | 08.09.2023, 15:15 Uhr Die Klasse 6F des Recknitz Campus aus Laage ist dabei bei „Die beste Klasse Deutschlands“. Foto: KiKA up-down up-down

Die Schüler der Klasse 6F stellen sich in der Herbststaffel den Quizfragen des Moderatoren-Duos. In der Show am 6. Oktober können die Schüler aus MV ab 19.30 Uhr auf KiKA angefeuert werden.