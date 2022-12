Alles begann mit einem Anruf – und mit mehr als einem Missverständnis. „Jemand aus der Uniklinik in Gehlsdorf fragte, ob wir helfen könnten: Ein Patient auf der Intensivstation wollte unbedingt noch einmal einen Hund streicheln“, erinnert sich Bettina Hartwig, Projektleiterin beim ASB-Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie habe dann nach dem zeitlichen Rahmen gefragt und zur Antwort bekommen: Nicht nächste Woche. Also übernächste, hätte sie zurückgefragt. Nein, heute noch, hieß es daraufhin, denn Jörg, der schon mehr als anderthalb Monate im Krankenhaus lag, hätte womöglich nur noch wenige Stunden zu leben. Es sei ihm aber sehr wichtig, Pfiffi noch einmal zu streicheln.

Nicht zum ersten Mal am selben Tag einen Wunsch erfüllt

Einen Wunsch noch am selben Tag zu erfüllen, ist überaus ambitioniert – beim ASB-Wünschewagen in MV hat das aber auch schon zweimal geklappt. „Einmal, als eine Frau unbedingt noch ihrem Sohn das Haus überschreiben lassen wollte. Viele Notare würden dazu auch auf die Palliativstation kommen, ihrer aber nicht – deshalb haben wir sie hingebracht“, erinnert sich Bettina Hartwig. Die zweite Fahrt sei eine von denen gewesen, die allen Beteiligten besonders an die Nieren gingen: „Da war unser Fahrgast ein schwerstkranker Fünfjähriger, mit dem wir noch mal Spielzeug kaufen waren.“

Im Fall des Hundeliebhabers auf der neurologischen Intensivstation machten Bettina Hartwig und Wünschewagen-Koordinatorin Melanie Lex sich Gedanken darüber, woher sein Wunsch rühren könnte. Hatte er womöglich selbst einen Hund, den er jetzt noch einmal sehen wollte? Auf der Station vermutete man das zwar, konnte es aber nicht sicher beantworten. „Wir haben deshalb das Besuchshundeprogramm unseres ASB-Pflegeheims ,An der Beke‘ in Schwaan kontaktiert – weil das ja Hunde sind, die den Umgang mit kranken Menschen kennen“, erinnert sich Bettina Hartwig. Doch noch während diese Absprachen liefen, meldete sich die Klinik erneut – mit einer guten Nachricht: Die Mitarbeiter dort hatten über eine Nachbarin nicht nur herausgefunden, dass Jörg, ihr Patient, einen eigenen Hund besaß. Sie hatten sogar in Erfahrung gebracht, in welcher Pension er betreut wurde. Das heißt: Genau genommen handelte es sich um eine Sie, eine Hündin namens Sissi – was, wenn jemand undeutlich spricht, wohl auch als Pfiffi verstanden werden konnte....

Hündin Sissi vor dem Wiedersehen mit ihrem Herrchen.

„Ein Telefonat mit dem Pensionsbesitzer und seiner Mutter ergab, dass Sissi eine ganz Liebe war, die bestimmt mit uns kommen würde“, erzählt Bettina Hartwig weiter. Da Jörg nicht mehr transportfähig war, hätten sie schnell entschieden, dass sein Wunsch zu ihm kommen sollte. „Wir haben Sissi mit dem Golf abgeholt und nach Gehlsdorf gebracht – der Wünschewagen ist an dem Tag also überhaupt nicht zum Einsatz gekommen.“

Beinahe Unmögliches möglich gemacht

In der Klinik machten der behandelnde Arzt und sein Team derweil das beinahe Unmögliche möglich: Weil Tiere selbst in so einer Ausnahmesituation nicht auf die Intensivstation dürfen, wurde Jörg für einen kurzen Augenblick mit samt Intensivpflegebett nach draußen in den Park gebracht. „Er konnte nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen“, erinnert sich Melanie Lex, für die es der erste Wunsch überhaupt war, den sie in ihrem neuen Job beim ASB-Landesverband erfüllen half. Als sein Bett aus dem Fahrstuhl rollte, sei alles still gewesen und die Sonne schien Jörg ins Gesicht. Das, so Melanie Lex, sei zum ersten Mal ein Moment gewesen, in dem auch sie als Wünschewagen-Koordinatorin mit den Tränen kämpfen musste. Zumal: „Einige Intensivschwestern, die gerade in den Feierabend aufbrechen wollten, sahen den Wünschewagen, schlossen ihre Fahrräder wieder an und wollten miterleben, wie Jörgs Wunsch in Erfüllung geht.“

„Der Moment war einfach magisch“

Blieb die bange Frage, ob Sissi ihr Herrchen überhaupt noch erkennen würde oder ob es wahr ist, dass Hunde nach sechs Wochen, in denen sie sie nicht sehen, „ihre“ Menschen vergessen? Und würde Jörg spüren, dass es seine eigene Hündin ist, die er gleich streicheln kann? „Aber darüber hatten wir uns ganz umsonst Gedanken gemacht“, erzählt Bettina Hartwig. Sissi sei, als sie in Gehlsdorf ankamen, zwar sehr unruhig gewesen, sicher auch wegen der fremden Menschen und der fremden Umgebung. Aber als sie langsam zu Jörg auf die Liege gesetzt wurde, wurde sie sofort ruhiger. Jörgs Hand wurde zu Sissi geführt. Beim Berühren seines Hundes wurde er immer wacher, bis er die kleine Hündin sogar selbstständig streichelte. Tränen der Freude liefen über sein Gesicht. „Der Moment war einfach magisch“, sind sich Melanie Lex und Bettina Hartwig einig. Und dann erzählen sie noch von einem anderen, ebenso berührenden Augenblick, in dem alle kaum ihren Augen trauten, weil Jörg aus eigener Kraft seinen Kopf hob, um sich von seinem geliebten Vierbeiner zu verabschieden. Auch sein Arzt konnte nur ungläubig den Kopf schütteln und hatte so etwas nicht mehr für möglich gehalten.

Sissi wurde zunächst zurück in die Pension gebracht und lebt jetzt bei einer Familie aus dem Bekanntenkreis von Jörg.

Facebook-Kommentare voller Dank und Anerkennung

Die Geschichte ihres letzten Wiedersehens macht derweil im Internet Furore. „Wir schildern immer mal wieder besondere Fahrten für die Facebook-Seite des Wünschewagens, die der ASB-Bundesverband betreibt“, so Bettina Hartwig. Während andere Beiträge dort selten mehr als hundertmal kommentiert werden, wurde die Geschichte von Sissi und Jörg mittlerweile 871 Mal geteilt, fast 650 Kommentare stehen darunter. „Wer nie ein Tier hatte, kann weder erahnen noch nachempfinden, was dieser Moment für Jörg bedeutete“, heißt es dort unter anderem. „Diese Geschichte ist der beste Beweis, dass etwas gleichzeitig genauso traurig wie wunderschön sein kann“, schreibt eine andere Nutzerin. Und in einem weiteren Kommentar heißt es: „Für Jörg und Sissi konnte es keinen schöneren Moment geben. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt und Danke, dass es Euch gibt.“