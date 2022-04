3G FOTO: Martin Schutt Pandemie Die 3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV Von dpa | 14.04.2022, 02:32 Uhr | Update vor 9 Min.

Pünktlich zu Ostern fällt am Donnerstag (0.00 Uhr) fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel (das steht für: geimpft, genesen oder getestet). Ausnahmen sind Krankenhäuser und Pflegeheime. In Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2Gplus. Außerdem müssen Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, nach wie vor bei der Anreise im Hotel einen Negativtest vorlegen. Aber sonst gilt überall: In Innenräumen genügen Maske und Abstand. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss damit keinen Test mehr vorlegen, wenn er oder sie zum Beispiel ins Restaurant, Fitnessstudio, Kino, Museum oder Theater geht.