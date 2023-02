Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ausbildung DGB Nord mahnt bessere Berufsorientierung in Schulen an Von dpa | 14.02.2023, 13:36 Uhr

Eine unzureichende Berufsberatung und Mängel in der Ausbildung erschweren nach Einschätzung des DGB Nord vielfach den Berufsstart junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und die Gewinnung von Fachkräften in Unternehmen. Wie aus dem am Dienstag in Schwerin vorgestellten Ausbildungsreport des Gewerkschaftsbundes hervorgeht, sahen nur 27 Prozent der befragten Auszubildenden die schulische Berufsorientierung als hilfreich an. Allerdings seien zusätzliche Beratungsangebote der Agentur für Arbeit auch nur von einem Drittel der Schulabgänger genutzt worden. Der Befragung zufolge nahmen 23 Prozent der Lehrlinge im Nordosten eine Ausbildung in einem Beruf auf, der nicht ihrem Wunsch entsprach.