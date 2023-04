Deutscher Gewerkschaftsbund Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tag der Arbeit DGB demonstriert am 1. Mai für höhere Löhne Von dpa | 26.04.2023, 15:49 Uhr

Am Tag der Arbeit will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Norden vor allem angesichts der Inflation für eine bessere Bezahlung demonstrieren. „Höhere Löhne stehen klar im Zentrum unserer Forderungen zum 1. Mai“, teilte die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth, am Mittwoch mit. Die rasante Inflation bringe viele Menschen in wirtschaftliche Bedrängnis - gleichzeitig machten einige Unternehmen große Gewinne. Der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord, Ingo Schlüter, argumentierte mit der schwierigen Fachkräfte-Situation: „Nicht nur wegen der hohen Inflation führt auch in Mecklenburg-Vorpommern kein Weg an höheren Löhnen vorbei.“