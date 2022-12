Die Winterdienste in MV sind derzeit ordentlich gefordert. Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Verkehr in MV Deutscher Wetterdienst warnt vor Frost und Glättegefahr Von dpa | 09.12.2022, 07:42 Uhr

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern startet stark bewölkt und nebelig in das dritte Adventswochenende. Am Freitag ist bis in den Vormittag hinein mit teils geringen Sichtweiten zu rechnen.