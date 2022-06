Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Wetter Deutscher Wetterdienst warnt erneut vor Unwetter Von dpa | 26.06.2022, 17:16 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat erneut vor schweren bis extremen Gewittern in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. „Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, teilte der DWD am Sonntag in Potsdam mit. Auch örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. Bereits am Samstag hatte der Wetterdienst vor extremen Gewittern und damit in der höchsten Warnstufe gewarnt.