Jahrestagung deutscher Unesco-Welterbestätten Foto: Bernd Wüstneck/dpa Deutsche Unesco-Welterbestätten tagen in Wismar Von dpa | 22.05.2023, 02:47 Uhr

Rund 120 Vertreter der 51 deutschen Unesco- Welterbestätten kommen am heutigen Montagabend zum Auftakt ihrer dreitägigen Jahresversammlung in Wismar zusammen. Die Veranstaltung wird um 18.30 Uhr mit einem Festempfang in der Kirche St. Georgen eröffnet, zu dem auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet wird.