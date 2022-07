ARCHIV - Das Logo der Deutschen Bahn (DB) an einem Bahnhofsgebäude. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Investitionsprogramm Deutsche Bahn modernisiert Bahnhöfe in MV Von dpa | 12.07.2022, 03:21 Uhr

Ein Investitionsprogramm für mehr als 50 Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern stellen die Deutsche Bahn, das Land und die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag (14.00 Uhr) in Schwerin vor. Von den geplanten Maßnahmen sollen rund 100.000 Reisende und Bahnhofsbesucher profitieren, wie die Bahn mitteilte. Im Fokus stünden vor allem kleinere und mittlere Stationen außerhalb der Ballungsgebiete.