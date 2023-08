Züge fallen aus, Halte entfallen Ostseelinien RE3 und RE5 der Deutschen Bahn sind überfüllt – trotz zusätzlicher Züge Von Sebastian Lohse | 15.08.2023, 13:06 Uhr Die Kombination Sommerferien und Deutschlandticket verschärfen die Situation auf den Ostseelinien der Deutschen Bahn. Archivfoto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Die Probleme mit überfüllten Zügen zwischen Ostsee und Berlin bei der Deutschen Bahn halten an. Fahrgäste werden mitunter am Bahnsteig stehen gelassen. Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht.