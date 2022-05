ARCHIV - Alexander Kaczmarek ist der neue Bevollmächtigte im Nordosten der Deutschen Bahn. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB FOTO: Patrick Pleul Unternehmen Deutsche Bahn ernennt neuen Bevollmächtigten im Nordosten Von dpa | 16.05.2022, 17:23 Uhr

Alexander Kaczmarek übernimmt offiziell den Chefposten der Deutschen Bahn im Nordosten. Der 59-jährige Volkswirt habe am Montag offiziell das Amt des Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern übernommen, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Praktisch habe er den Posten bereits seit Jahresanfang inne, Berlin bleibe ebenfalls weiter in seiner Verantwortung. Die offizielle Amtsübergabe findet im Potsdamer Kaiserbahnhof statt.