Ermittlungen Deutlich mehr Katalysatoren-Diebstähle an der Seenplatte Von dpa | 08.06.2023, 15:48 Uhr

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Diebe in diesem Jahr verstärkt Katalysatoren von Autos ins Visier genommen. Seit Jahresbeginn wurden bereits 18 dieser Bauteile von Abgasanlagen der Autos demontiert und gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Das sei deutlich mehr als im Vorjahr. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.